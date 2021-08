Le chef du gouvernement Sama Lukonde Kyenge, est arrivé à Beni ce lundi 23 août en début d’après-midi. A son arrivée, il s’est directement dirigé vers la cité d’Oicha, où il s’est adressé à la population.

Le premier ministre a dans son message, appelé la population à soutenir l’état de siège mis en place par le président de la République Félix Tshisekedi pour éradiquer le terrorisme dans la région. Il a également demandé aux jeunes de se désolidariser des groupes armés.

Sama Lukonde envisage prendre langue avec différentes couches de la population afin de se rassurer si l’Etat congolais domine les opérations militaires dans la région.

« Je viens à la suite de la visite de son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous venons dans ce lieu qui est en état de siège pour faire un état des lieux avec les autorités locales. Mais nous allons aussi profiter pour rencontrer toutes les structures qui sont aux côtés de la population de sorte que nous puissions avoir le plus d’informations et que nous puissions donner aussi l’état de lieu que nous avons à notre niveau et nous rassurer que nous maintenons le cap dans les opérations que nous menons ici », a déclaré le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde.