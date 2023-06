RDC-ENAFEP : des candidats face aux épreuves

L’Examen national de fin d’études primaires (ENAFEP) qui débute ce 1er juin dans certains centres, prend fin demain 02 juin et pour d’autres centres il se tiendra du 12 au 13 juin prochain.



Les épreuves de l’ENAFEP sont lancées dans certains centres d’examen ce jeudi 01er juin 2023, en RDC. Ils sont à la base 2 119 100 candidats attendus à passer cet examen et doivent être repartis dans 8 232 centres de passation et 2 centres hors-frontières, précisément à Luanda et Kabinda en Angola. C’est du moins ce qu’avait été annoncé le ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST), Tony Mwaba Kazadi.

Dans un communiqué publié le 30 mai dernier, le ministère de l’EPST a reporté l’ENAFEP au lundi 12 et mardi 13 juin dans les provinces éducationnelles ci-après : Sankuru 1 dont le siège se trouve à Lodja, Sankuru 2 à Lusambo, Tshuapa 1 et 2 dont les sièges sont respectivement à Boende et à Bokungu, Haut-Uélé 1 et 2 à Isiro et Watsa, le Bas- Uélé à Buta.

La cause du report de cet examen est l’arrivée tardive des malles d’items aux différents points de chute programmés pourtant entreposées chez le transporteur à temps. C’est du moins une précision ministère de l’EPST.

Les épreuves de cette première phase sont lancées dans la ville de Kisangani dans la province de la Tshopo, par le ministre de l’EPST, Tony Mwaba Kazadi.