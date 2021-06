Leader de la coalition Lamuka, Martin Fayulu et le député national Delly Sesanga se sont concertés pour harmoniser leurs vues sur le nouveau combat qu’ils tiennent à mener en synergie.

Convaincus que le consensus fait défaut en matière de réforme de la loi électorale et de la loi sur la Commission électorale nationale indépendante (CENI), les deux acteurs politiques ont décidé de lancer « le Front civique contre le glissement ».

Ce leader de Lamuka et président national d’Engagement pour la citoyenneté et le développement (Ecidé) et l’élu de Luiza ont jugé le moment propice pour se serrer les coudes et militer en vue de contrer toutes tentatives de « hold up électoral » ou, dans le cas contraire, toutes les manigances qui risqueraient de conduire le pays à des dérives qui déboucheraient sur le « glissement ». Dans ce contexte, il ne serait plus possible d’organiser les élections dans le délai constitutionnel, redoutent-ils. D’où, la sonnette d’alarme qu’ils tirent.

A deux ans seulement de la tenue des élections de 2023, les lignes bougent au sein de la classe politique congolaise. Des alliances se font et se défont en perspective des enjeux électoraux. Au moment où sénateurs et députés s’activent à offrir au pays une nouvelle loi électorale, doublée d’une autre loi qui consacre la réforme de la Centrale électorale, deux dynamiques annoncent : « le Front civique contre le glissement » de Martin Fayulu et Delly Sesanga, et « le Front citoyen pour les élections », du Groupe de 13 (G13), le collectif d’une dizaine de notables et parlementaires.

Effet boule de neige à l’union sacrée, affaire à suivre