Le sénateur Eddy Mundela Kanku a été élu premier vice-président du sénat. Le vote a eu lieu samedi à la chambre haute du parlement. Sur 92 votants, Eddy Mundela membre de l’Union sacrée de la nation, a recueilli 80 voix, soit une majorité absolue.

Le sénateur Eddy Membre de l’Union sacrée, a bénéficié du soutien de l’Union pour la démocratie et le progrès social du parti présidentiel (UDPS). La candidature d’Erick Makangu qui devait être son challenger n’a pas été retenue après examen au bureau du sénat.

Eddy Mundela qui succède à Samy badibanga à ce poste avait promis lors de la présentation de son projet d’action jeudi 10 juin, d’appuyer le vote des lois dans les domaines les plus divers de la vie nationale tout en faisant des propositions utiles.

« Sur le plan politique, de la sécurité, et des libertés, je soutiendrai les principales réformes législatives en rapport avec la consolidation de la paix et de l’État de droit. Sur le plan économique et financier, outre les lois des Finances votées chaque année dans notre chambre, je soutiendrai toutes les réformes législatives à caractère économique susceptibles de booster l’économie de notre pays. Sur le plan social, j’appuierai de manière substantielle et significative le vote des lois portant protection de la famille, des personnes vulnérables, du patrimoine Congolais de notre pays », avait déclaré Eddy Mundela Kanku devant ses collègues sénateurs.

S’agissant du contrôle parlementaire, il a promis « de veiller à ce que tous les mécanismes de contrôle parlementaire mis à la disposition du Sénat par la constitution et le règlement intérieur soient utilisés efficacement ».