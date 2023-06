RDC-DRC mining week : 120 exposants et 5 000 visiteurs attendus

La 18ème édition de la DRC mining week (ou la Semaine minière de la RDC) s’ouvre ce mercredi 14 juin à Lubumbashi (Haut-Katanga).

Cent vingt exposants en provenance de plusieurs pays d’Afrique et d’Europe et cinq mille visiteurs y sont attendus à la 18ème édition de la DRC mining week.

Cette manifestation annuelle rassemble les opérateurs économiques du secteur minier ainsi que les entreprises qui offrent les services aux miniers. Ce rendez-vous est une occasion pour nouer des relations d’affaires et échanger les expériences.

Cette rencontre est aussi une occasion pour les sous-traitants de chercher des marchés, dans un contexte où gagner un contrat relève du parcours de combattant. Pendant trois jours, en dehors des expositions, les visiteurs et les participants vont aussi assister aux conférences et aux panels composés d’experts et autres chefs d’entreprises.