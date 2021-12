L’ancien secrétaire général de l’UNADEC a, Dr Yvan Ilunga a, dans un point de presse ce mercredi 15 décembre 2021 à Kinshasa, annoncé son départ du Front Commun pour le Congo (FCC) plateforme politique de l’ancien président de la République Joseph Kabila.

Le Dr Yvan Ilunga, dit avoir pris cette décision après avoir examiné sa présence au sein de ce regroupement politique dirigé par l’ex président Joseph Kabila et motive son départ notamment par des raisons d’ordre philosophique et politique.

« Pour des raisons sérieuses d’ordre moral, philosophique et politique, j’ai décidé aujourd’hui de mettre fin à ma qualité de membre du FCC », a-t-il déclaré.

Le nouveau président du parti politique « Rassemblement pour la Souveraineté et la Démocratie » (RSD), affirme dorénavant reprendre sa liberté de silence et de parole, ainsi que sa liberté de pensée et d’action pour l’intérêt supérieur de la République.

« J’ai des choses à penser, j’ai des choses à dire, j’ai des choses à faire pour notre patrie. Mon engagement politique pour ce qui est beau, vrai et juste pour notre chère patrie et le peuple congolais demeure intact et inébranlable », a renchéri le Dr Yvan Ilunga

Tout en affirmant son engagement politique pour le bien-être du peuple congolais, il dit soutenir désormais toute initiative tendant à relancer le pays.