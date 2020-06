RDC : dossier Go-Pass, Didier Mazengu attendu lundi 8 juin à l’Assemblée nationale

Didier Mazengu Mukanzu ministre des Transports, sera devant la Commission suivi et évaluation de l’Assemblée nationale, lundi prochain, pour répondre à la question (du remboursement du prêt 555 millions USD dus à la banque chinoise Exxim par l’État congolais).

Selon le député Claudel Lubaya, le ministre des Transports, sera questionné sur le dossier de remboursement du prêt 555 millions USD et sur la gestion des fonds du Go-Pass.

Sur les ondes de nos confrères de la radio top congo, l’honorable Claude Lubaya a énoncé les questions qui seront soumises à ce membre du gouvernement Ilunkamba.

À savoir si « le prêt a-t-il été réellement perçu par l’État congolais »; « Deuxième question, si le prêt, l’argent a été, effectivement, réceptionné a quoi a-t-il servi, à quoi a-t-il été affecté »?, s’interroge encore le député national.

Claudel Lubaya se dit scandalisé par l’annonce du gouvernement, de pouvoir négocier avec Exxim Bank, le remboursement d’un prêt de 555 millions de dollars qui auraient été destinés à la construction de 2 aérogares, l’une à l’aéroport international de N’djili et l’autre à l’aéroport de la Luano, à Lubumbashi ».

Pour lui, « le scandale, ici, découle du fait que les travaux pour le cas, de l’aéroport de N’djili, ont été lancés en mai 2018 et depuis, nous avons vu la maquette, nous avons vu les images de la cérémonie de lancement des travaux, mais après, il n’y jamais eu des travaux. Et à Lubumbashi pareil, il n’y a pas eu un début des travaux non plus », se plaint-il. Et pourtant, « les travaux étaient annoncés pour 2 ans et demi à 3 ans. Mais ils n’ont jamais pris corps » regrette-il.