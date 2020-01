RDC- Djugu : au moins 701 personnes ont été tuées depuis le début des violences

Depuis le début des violences à Djugu, au moins 701 personnes tuées, les corps de nombreuses victimes mutilés, certains démembrés et emportés par les assaillant.

Plus de 700 personnes ont été tuées, 168 autres blessées, d’après plusieurs enquêtes menées par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme (BCNUDH).

L’ONU rapporte également que 142 personnes ont été victimes de violences sexuelles dans ce contexte qui rapporte aussi au moins 218 cas d’extorsion, de pillage et/ou de destruction de maisons, écoles et centres de santé dans différents villages dans ces violences qui ont affecté aussi le territoire voisin de Mahagi.

Dans un rapport publié ce vendredi, l’ONU dit que les corps de nombreuses victimes ont été mutilés et certains démembrés et emportés par les assaillants.

« Ces attaques semblent avoir été planifiées et organisées dans le but d’infliger des pertes graves et un traumatisme à long terme aux membres de la communauté Hema vivant dans le territoire de Djugu afin de les empêcher de retourner dans leurs villages et de pouvoir ainsi prendre le contrôle de leurs terres. L’un des enjeux majeurs du conflit est en effet le contrôle des terres par les Lendu », dit le BCNUDH qui ajoute ces violences « pourraient présenter des éléments constitutifs de crimes contre l’humanité» voire de «crime de génocide».