Le coordonnateur international de l’ONG Centre de promotion des droits de l’homme et de l’enfant au Congo (CEPRODHEC), Guillaume Muzambakani et le président de l’Agence de presse Média Plus Corporation, Patrick Kanga, ont respectivement décerné, au cours d’une double cérémonie, organisée à Bibwa dans la commune de N’sele, les diplômes de mérite et d’excellence à M. Joseph Ikoli Yombo, secrétaire général au ministère des Mines.

Ce dernier a déclaré à cette occasion qu’à travers sa modeste personne, c’est toute l’administration des Mines de la RDC qui est honorée, ajoutant que sans la franche collaboration de ses collaborateurs, « je n’allais pas être performant et honoré ». Ce diplôme et prix leur appartiennent, a-t-il affirmé.

« Je viens de contracter une dette vis-à-vis de la Nation afin de mériter davantage la confiance des autorités hiérarchiques particulièrement du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il a réitéré ses félicitations à la suite de son élévation à la présidence de l’Union africaine. Sous son mandat, a-t-il souligné, que la « vision minière africaine », adoptée en 2009, puisse prendre un nouvel élan afin que le peuple africain tire profit de ses minières.

Par ailleurs, le président du Grand jury de l’Agence de presse Média Plus Corporation, Christian Munsi Bungu, a justifié le choix du secrétaire général Ikoli au prix d’excellence « Congo ya Sika », par le fait qu’il a répondu favorablement aux critères définis par sa structure, à savoir : l’intégrité, la rigueur, l’esprit bâtisseur, la technocratie, l’équité et l’égalité, l’esprit d’organisation et le management.

Pour sa part, le coordonnateur international de CEPRODHEC, a indiqué que ce diplôme lui est décerné eu égard à la lutte acharnée qu’il mène, depuis plusieurs années, contre le coulage des recettes, la fraude fiscale, les détournements des deniers publics et des redevances minières.

Il y a lieu de rappeler que le secrétaire général, Josepk Ikoli, est également détenteur, depuis décembre 2017, du diplôme d’excellence et de mérite lui décerné par l’ONG « L’Observatoire congolais pour la bonne gouvernance »