Willy Bakonga ministre de l’Enseignement primaire secondaire et technique (EPST), interdit de sortir de Kinshasa avant la fin des enquêtes de l’Inspection générale des finances (IGF), sur la gestion de la gratuité de l’enseignement de base en RD Congo.

Willy Bakonga seon rfi, serait au cœur d’un scandale de détournement des fonds de plus d’un million quatre cent mille dollars destinés à la gratuité de l’enseignement, il ne doit donc pas quitter Kinshasa selon Jules Alingete patron de l’Inspection générale des Finances.

Le Directeur national du Service de contrôle et paie des enseignants (SECOPE) et l’Inspecteur général du ministère de l’Enseignement primaire secondaire et technique (EPST) ont été arrêtés la semaine dernière après le rapport de l’inspection générale des finances (IGF) sur ce dossier de financement de la gratuité de l’enseignement de Base.

Le rapport de l’IGF dénonce les détournements des fonds destinés à la gratuité de l’enseignement ainsi que la création des écoles fictives devant bénéficier de la dite gratuité. « Nous avons mis beaucoup de temps à finir le rapport, parce que le nombre d’écoles présentées 12000 au total sont disséminées dans le fin fond du pays. Une technique pour empêcher la vérification », a déclaré patron de l’IGF sur rfi.

A en croire Jules Alingete patron de l’IGF, l’ouverture d’un procès est prévu pour éclairer l’opinion.