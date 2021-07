Les confessions religieuses se réunissent ce vendredi 23 juillet 2021 en plénière à Kinshasa. Les représentants des églises du Congo, se retrouveront au siège de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO).

Le processus de désignation des délégués des confessions religieuses à la Commission électorale nationale indépendante (CENI), débute ce vendredi. A en croire notre source, toutes les candidatures seront recueillies officiellement ce vendredi et une courte communication est attendue à l’issue des travaux.

D’après la nouvelle loi sur la CENI, le président de la centrale électorale viendra du monde des églises qui a également droit à un représentant à la plénière.

Il sied de rappeler que, les composantes ont dix jours soit du 14 au 27 juillet pour désigner leurs délégués. PV de désignation et dossiers complets des candidatures doivent être déposés dès le 28 juillet pour être traités par une commission paritaire majorité-opposition. Ladite commission travaillera du 30 juillet au 3 aout et déposera son rapport au bureau de l’Assemblée nationale qui la soumettra à la plénière pour examen et adoption le 6 aout. C’est le 17 aout que sera transmise la résolution d’entérinement de 15 membres au chef de l’État Félix Tshisekedi pour investiture.