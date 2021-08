L’opposition boycotte toujours les travaux de la commission dite paritaire chargée de réceptionner toutes les candidatures soumises par les parties prenantes au processus électoral pour la composition de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), la Coalition Lamuka l’aille Fayulu va s’exprimer ce mardi 24 août devant la presse à Kinshasa.

La commission dite paritaire peine à avancer dans son travail. Au sein même de la majorité, les points de vue opposés sont toujours présentes. UNC de Vital Kamerhe et Ensemble pour la République de Moise Katumbi tous, membre de l’Union sacrée de a nation, souhaitent un plus large consensus avant d’avancer sur cette question de la réforme de la CENI.

Dans camp du Front Commun pour le Congo (FCC) du sénateur Joseph Kabila, il ne veut pas faire des cadeaux à l’Union sacrée. Il souhaite aussi une ouverture plus grande des discussions sur les réformes électorales.

Même position du côté de Lamuka, « une réunion de toutes les parties prenantes pour s’accorder sur les réformes institutionnelles impératives en matière électorale en vue de l’organisation d’élections impartiales, crédibles et apaisées ».

Même sans les délégués du FCC et de Lamuka, la commission dite paritaire veut continuer le travail avec les PV de désignation et dossiers des candidatures déposés par certaines parties prenantes pour des places au bureau et à la plénière de la CENI.

Signalons que, catholiques et protestants s’opposent toujours à la candidature de Denis Kadima à la présidence de la CENI et espèrent toujours une rencontre avec le président de la République Félix Tshisekedi pour trancher.

Pour rappel, Adolphe Muzito et Martin Fayulu, seront en conférence de presse ce mardi. Pour une fois de plus présenter la feuille de route de Lamuka et proposer des pistes de sortie de crise.