Désigné informateur pour identifier la nouvelle majorité parlementaire. Le senteur Bahati déclare : « la mission que le Chef de l’État m’a confiée est délicate » Il a fait cette déclaration lors d’une visite surprise des cadres de sa plateforme politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés (AFDC-A).

« Vous savez combien le peuple attend de nous les dirigeants, un brin d’espoir pour que sa situation change dans le bon sens. La mission est à nous tous. C’est le bon Dieu qui va nous guider et à réussir cette étape », a ajouté Modeste Bahati, qui se dit conscient des attentes des congolais.

Pour l’autorité morale du AFDC-A, il pourra réussir sa mission qu’avec l’aide de Dieu et de tous. « Sachez que quand on est élevé, en même temps, des ennemis s’élèvent. Ne croyez pas que ceci est bien pris par tout le monde. Nous devons chaque combattre par la prière et le travail pour démontrer que nous sommes effectivement au service du peuple congolais », a poursuivi l’informateur.