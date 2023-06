RDC : des nouveaux records de la faim nécessitent des moyens à long terme

Les agences des Nations Unies appellent à un soutien accru pour améliorer les moyens de subsistance tout en répondant aux situations d’urgence.

Les nations Unies annoncent de nouveaux records de la faim en République démocratique du Congo. Une situation qui nécessite selon les Nations-Unies, soutien aux moyens d’existence et des investissements à long terme. Elles appellent à une amélioration des moyens de subsistance pour répondre aux situations d’urgence.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies estiment à 6,7 millions le nombre de personnes en situation de crise ou d’urgence alimentaire dans le Nord et le Sud-Kivu et en Ituri. Cela représente une augmentation de 10% par rapport à l’année dernière.

« L’insécurité alimentaire en RDC au cours des cinq dernières années reste l’une des plus élevées au monde. Elle place les populations vulnérables dans une situation difficile », a déclaré dans un communiqué, Aristide Ongone Obame, représentant de la FAO en RDC, dont un extrait a été publié sur Radio Okapi.

La dernière analyse du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) publiée par le gouvernement a révélé que 25,8 millions de personnes sont toujours confrontées à des niveaux de crise ou d’urgence d’insécurité alimentaire. Cette situation est déclenchée par « de mauvaises récoltes, des déplacements dus à la violence, des maladies, le chômage et l’effondrement de l’infrastructure ».

Le rapport montre que les régions les plus touchées par l’insécurité alimentaire sont Djugu et Mambasa en Ituri, et Rutshuru, Nyiragongo, Goma, Beni et Masisi dans le Nord-Kivu. La violence et l’insécurité ont coupé des communautés entières de leurs champs.