La situation très tendue ce lundi 7 juin dans le village Boga (territoire d’Irumu), dans la province de l’Ituri. Des tirs d’armes lourdes et légères sont entendus depuis la mi-journée.

« Des coups de balles ont commencé depuis 12 heures et le reste de la population dans cette partie est dans la brousse. Jusqu’à présent le bilan n’est pas connu d’autant plus que tout le monde est dans la brousse. Nombreux habitants de ce coin avaient déjà quitté le milieu pour se réfugier dans la chefferie des walendu Bindi et sont sans assistance et passent la nuit à la belle étoile », a dit Gili Gotabo, président de la société civile d’Irumu.

L’armée confirme la nouvelle et parle des combats en cours qui l’opposent à “un groupe armé” près de Boga-centre. « Nos hommes se sont heurtés à un groupe armé qui s’est retranché à quelques kilomètres de Boga-Centre. Dans leur poursuite de l’ennemi il y a eu accrochages, pour le moment nous sommes en plein combat », a confié le porte-parole militaire.

Il signale le déplacement de quelques personnes qui restaient dans le village après le dernier carnage. « Lors de la dernière mission que nous avons effectuée là-bas, il y avait encore quelques personnes mais quand les balles sifflent, chacun cherche à sauver sa peau », a-t-il précisé.

Ces affrontements interviennent une semaine après les tueries de plus de 55 personnes à Boga et à Tchabi au cours d’une attaque attribuée aux combattants d’Allied democratic forces (ADF).