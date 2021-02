Le président du bureau d’âge du sénat a, dans un communiqué dont une copie est parvenue à notre rédaction, confirme le dépôt des candidatures ce mardi 23 février, pour l’élection des membres du nouveau bureau définitif de la chambre haute du parlement congolais.

Pour ces élections, l’Union sacrée de Félix Tshisekedi, a désigné le sénateur Bahati Lukwebo comme son candidat à la présidence de la chambre haute du parlement congolais.

Il sied de noter que, le dépôt des candidatures pour 6 postes du bureau définitif du sénat, intervient après les démissions en cascade des membres du bureau Thambwe Mwamba à la suite des pétitions déposées contre eux.

Ci-dessous le calendrier du déroulement de ce processus électoral.

22 février 2021 : concertation des forces politiques; 23 février 2021 : dépôt des candidatures; 24 février 2021 : examen des candidatures et affichage des listes des candidats retenus; 25 février 2021 : examen des recours; 26 au 27 février 2021 : campagne électorale: – Plénière d’audition des messages des candidats; – Le premier jour, le questeur adjoint, le questeur et le rapporteur adjoint; – Le deuxième jour, le rapporteur, le deuxième vice-président et le président. 2 mars 2021 : élection et installation du bureau définitif.

Signalons que, seul le poste de premier vice-président n’est pas mis à compétition. La plénière avait rejeté le 5 février, la pétition contre le premier vice-président Samy Badibanga.