RDC: dépôt des candidatures aux différents postes du bureau du Sénat

Le Bureau d’âge du Sénat a reçu mardi au Palais du peuple, les candidatures des sénateurs aux différents postes du bureau définitif de cette chambre haute du Parlement, en remplacement du bureau dirigé par Alexis Thambwe Mwamba, dont les membres avaient démissionné suite à une pétition dont ils étaient l’objet, à l’exception du premier vice-président Samy Badibanga Ntita.

Le sénateur Modeste Bahati Lukwebo a, pour sa part rempli les formalités de sa candidature au poste de président du Sénat. Il a fait savoir, à cette occasion, que l’Union Sacrée de la Nation, vision du Chef de l’État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a porté son dévolu sur sa « modeste » personne.

«Nous, nous voulons que les choses changent dans ce pays. Nous nous sommes impliqués dans ce dynamisme qui voudrait qu’il y ait une bonne gouvernance», a-t-il dit.

Plusieurs autres sénateurs ont rempli les mêmes formalités pour les différentes postes. Tous dans leurs motivations ont exprimé la volonté d’améliorer les travaux au niveau de la chambre haute du Parlement.

On a noté notamment le dépôt de candidature des sénateurs Valentin Gerengbo et José Endundo Bononge, au poste de 2ème vice-président, Dieudonné Fikiri Alimasi et Jean Bakomito à celui de questeur, Michel Kanimbo Shindani comme rapporteur et Mme Néfertiti Ngudianza et Isabelle Kabamba Wa Umba comme rapporteur adjoint.

Le calendrier des opérations électorales rendu public par une décision du président du bureau d’âge du Sénat, Léon Mamboleo Moghuba Itumbalamba, prévoit l’examen des candidatures et affichage des candidats retenus le 24 février 2021, examen de recours le 26 et la campagne électorale.

Séance plénière d’audition de message est prévue le 26 février 2021, tandis que l’élection de bureau définitif est prévue le mardi 02 mars 2021