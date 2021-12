L’honorable Delly Sessanga, président du parti politique Envol, a souhaité ses vœux de Noël et de bonne année à la population congolaise. Dans son message, l’élu de Luiza a dénoncé un « chaos de souffrance qui a élu domicile dans le pays mais aussi des promesses non tenues.

Le président de la formation politique l’Envol, pense que la tentation à la division est souvent grande d’où son appel à l’unité. Il se dit cependant inquiet de l’instrumentalisation des clivages ethniques, du tribalisme et des différences confessionnelles à des fins politiques.

« Ces pratiques mettent en mal l’unité nationale et l’intégrité de notre pays. Elles compromettent l’indépendance nationale. Elles mettent à l’épreuve la loyauté de nos concitoyens. Et enfin, elles font le lit de la balkanisation, en offrant en miettes notre héritage commun le plus précieux : le Congo », pense-t-il.

Et de poursuivre : « face à nos problèmes, le repli identitaire « éthno-régionalo-clanique » n’est pas une solution aux souffrances de notre peuple et ne constitue pas un discours politique. Ni valable, ni légitime. C’est même une plaie dans notre démocratie qui doit être extirpée ».

Le Congo ne peut donc survivre ni prospérer sur ces divisions qui attisent d’une part, la peur, la haine et le désespoir et de l’autre précipite de manière inexorable notre nation vers l’abîme de l’affaiblissement moral et matériel de la nation, ajoute-t-il.

Le leader d’Envol appelle aussi à la remise à plat de la réforme de la sécurité, à la grande réforme fiscale et des finances publiques et insiste sur la réduction effective du train de vie de l’État.