Dans son dans son message de nouvel an à la nation congolaise, l’honorable Delly Sesanga, a présenté sa feuille de route politique de l’Année 2022.

La remise à plat de la réforme de la sécurité (Armée, Police nationale et Services des renseignements), sans laquelle il ne saurait y avoir de paix durable ni à l’Est ni ailleurs dans le pays, – L’amorce de la grande réforme fiscale et des finances publiques pour stimuler l’activité économique,- Le nécessaire engagement des dirigeants pour la réduction effective du train de vie de l’État, en remettant davantage de l’égalité par une réallocation juste et équitable des ressources publiques aux secteurs productifs et sociaux prioritaires, est le travail auquel devrait être soumis, pour les 2 ans à venir, les responsables politiques afin de soulager la souffrance des populations », estime le député national Delly Sessanga.

A en croire le républicain Sessana, 2022 est une année de grandes réformes institutionnelles : La révision de la Constitution et la réforme électorale.

Ces défis de changement et de transformation de notre société constituent un grand rendez-vous », estime le président national de l’Envol.

L’élu de Luiza au Kasaï central, appelle au ralliement de tous les démocrates sur les points clés de la réforme afin de sauvegarder ce qui peut l’être encore du nouvel ordre politique constitutionnel issu de la Constitution de 2006 et d’engager le pays dans la voie d’un processus électoral libre, démocratique, transparent et inclusif en 2023.