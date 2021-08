Le procès sur le meurtre de Rossy Mukendi Tshimanga, tué le 25 février 2018 lors d’une manifestation, se poursuit ce lundi 23 août devant la Cour militaire de Kinshasa Matete.

L’audience de ce jour sur le meurtre de l’activiste pro-démocratie Rossy Mukendi marque le début de l’instruction de cette affaire. « On va commencer peut-être par l’infraction de violation de consigne », a déclaré l’un des avocats de la partie civile.

Il sied de noter que, dans cette affaire, l’ex commissaire supérieure adjointe, Carine Lokeso et le brigadier en chef, Tokis Kumbo, sont poursuivis respectivement pour participation criminelle et violation des consignes dans le meurtre de l’activiste Rossy Mukendi Tshimanga, tué le 25 février 2018 par balles à la paroisse catholique Saint Benoît (Lemba), lors d’une marche pacifique organisée par le comité laïc de coordination (CLC) pour réclamer le départ de l’ancien président de la République, Joseph Kabila et l’organisation des élections crédibles.