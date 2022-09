RDC : de nouvelles violences à Kwamouth font 30 morts

Au moins 30 personnes ont été tuées lors des nouvelles violences entre Teke et Yaka la nuit de lundi à ce mardi 13 septembre au village Fadiaka.

Le territoire Kwamouth a été à nouveau le théâtre des violences entre Teke et Yaka la nuit de lundi à ce mardi 13 septembre 2022. Au moins 30 personnes ont trouvé la mort et des dizaines de maisons ont été incendiées. Parmi les personnes tuées figurent des femmes et des enfants ainsi que le chef du village Fadiaka mort décapité. L’information a été confirmée par la société civile locale.

Notons que le bilan des affrontements de cette nuit pourrait s’alourdir être plus lourd. Le député national élu de Kwamouth, Guy Musomo parle d’au moins 35 morts.

« Il y a eu beaucoup de morts à Fadiaka entre autres le chef coutumier qu’on a décapité, 35 personnes tuées. Ces gens-là sont venus des forêts environnantes, ils ont commis des massacres, il y a des enfants qu’on a tués, des femmes et on a saboté tout le village », a-t-il déclaré.

Depuis le début des violences fin juillet, près de 70 personnes ont été tuées.