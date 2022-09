RDC : de nouveaux affrontements entre Teke et Yaka font 16 morts

Selon les informations de la société civile de Kwamouth, Mibe, majoritairement habité par les Yaka a été attaqué par les Teke venus de quatre villages différents.

Les affrontements entre les communautés Teke et Yaka se poursuivent. Mardi 06 septembre dans le village Mibe où vivent majoritairement les Yaka a été attaqué par les Teke. L’information a été donnée par la société civile de Kwamouth. Le bilan fait état de 16 morts dont 14 Yaka et 02 Teke.

« Il y a eu affrontements sur la RN17. Le bilan est de 16 morts. Ils se sont croisés au village Mibe. Il y a eu les Teke de Camp Banku, Bisiala, Menko qui se sont réunis pour aller attaquer les Yaka qui ont érigé une barrière à Mibe. Il y a 14 Yaka et deux Teke tués », a dit Martin Suta, vice-président de la société civile de Kwamouth.

Toutes ces violences se sont passées sur la RN17, ce qui a suspendu le trafic. Le député national élu de Kwamouth, Guy Musomo confirme les affrontements de mardi et avance un bilan plus lourd d’au moins 20 personnes tuées.

Le président de la société civile de Mai-Ndombe invite le gouvernement à enquêter sur une probable infiltration de ces deux communautés en conflit. Fidèle Lizoringo relève le fait que les protagonistes s’attaquent même à l’armée.

« Nous nous demandons pourquoi il y a résistance dans le territoire de Kwamouth. Les pertes en vies humaines continuent à s’accumuler, les actes meurtriers continuent à se perpétrer, et la population commence à s’opposer aux militaires qui sont censés la protéger. Nous demandons au gouvernement de bien diligenter une enquête afin de déceler s’il y a une infiltration ou une force derrière ces hommes », a-t-il indiqué.

Malgré de nombreuses missions pour tenter de d’apaiser les tensions, la situation reste inchangée. Le renfort militaire dépêché à Kwamouth n’a pas encore réussi à rétablir l’ordre et la sécurité dans la région.

Rappelons qu’avec ces nouvelles tueries, le bilan des violences à Kwamouth fait plus de 40 morts, plus de 200 maisons incendiées et des milliers des déplacés.