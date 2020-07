Covid-19 : 40 nouvelles contaminations, le cumul depuis le début de la pandémie est de 8.443 cas

Dans son bulletin rendu public dimanche 19 juillet 2020, le comité multisectoriel de lutte contre la covid-19 en RDC a confirmé 40 nouveaux cas positifs.

Selon le bulletin de la riposte contre la Covid-19 en RDC, rendu publique dimanche 19 juillet dernier, aucun nouveau décès n’est enregistré, aucun malade non plus n’a quitté l’hôpital dimanche 19 juillet 2020.

Le cumul, depuis le début de la pandémie, déclarée le 10 mars dernier en République Démocratique du Congo, est de 8.443 cas, dont 8.442 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 194 décès (193 cas confirmés et 1 cas probable) et 4.335 personnes guéries.

Les 14 provinces du pays touchées sont : Kinshasa 7.181 cas ; Kongo Central 359 cas ; Sud-Kivu 276 cas ; Haut-Katanga 260 cas ; Nord-Kivu 230 cas ; Lualaba 75 cas ; Haut-Uélé 18 cas ; Ituri 15 cas ; Tshopo Covid-19 : 40 nouvelles contaminations enregistrés dimanche 19 juillet ( bulletin de riposte).