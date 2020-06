RDC-Covid-19 : 149 nouveaux cas confirmés, dont 131 à Kinshasa et 18 au Kongo central

Depuis le début de la pandémie du coronavirus déclarée le 10 mars 2020 en RDC, le cumul des cas est de 3.644, dont 3.643 cas confirmés et 1 cas probable.

Au total, il y a eu 78 décès (77 cas confirmés et 1 cas probable) et 495 personnes guéries ; 224 cas suspects, dont les investigations sont validées ; 149 nouveaux cas confirmés, dont 131 à Kinshasa et 18 au Kongo central ; 650 échantillons testés ; 3 nouvelles personnes sorties guéries ; 3 nouveaux décès des cas confirmés ; 2 554 patients en bonne évolution.

Ci-dessous la liste de 10 provinces touchées par Covid-19 en république Démocratique du Congo :