RDC-Coronavirus : 36 nouveaux cas positifs

La République Démocratique du Congo a enregistré mercredi 11 novembre 2020, 36 nouveaux cas positifs, 20 guéris et 2 décès de coronavirus.

Le coronavirus continue son chemin en RDC. Sur les 296 échantillons testés mercredi 11 novembre, 36 ont été déclarés positifs, 20 guérisons et 2 décès. C’est du moins ce qu’a confirmé le comité multisectoriel de la riposte à la pandémie du coronavirus en RDC.

Depuis l’entrée de la pandémie en RDC le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 11.692, dont 11.691 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 318 décès (317 cas confirmés et 1 cas probable) et 10.983 personnes guéries.

Les 22 provinces actuellement touchées sont : Kinshasa : 8.736 cas ; Nord-Kivu : 1.162 cas ; Kongo Central : 542 cas ; Haut-Katanga : 368 cas ; Sud-Kivu : 327 cas ; Ituri : 181 cas ; Lualaba : 124 cas ; Haut Uélé : 91 cas ; Tshopo : 65 cas ; Nord-Ubangi : 37 cas ; Equateur : 21 cas ; Sud-Ubangi : 7 cas ; Kwilu : 6 cas ; Tanganyika 6 cas ; Bas-Uele : 5 cas ; Maniema : 4 cas ; Kasaï-Oriental: 4 cas; Haut-Lomami : 1 cas; Kasaï : 1 cas ; Kasaï Central : 1 cas ; Kwango : 1 cas ; Tshuapa : 1 cas.