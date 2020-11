RDC-Coronavirus : 17 nouveaux cas confirmés positifs

Depuis le début de l’épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 11.608, dont 11.607 cas confirmés et 1 cas probable.

Sur les 116 échantillons testés dimanche 8 novembre, le comité multisectoriel de la riposte à la pandémie du coronavirus en RDC a confirmé 17 nouveaux cas confirmés positifs, dont 16 à Kinshasa et 1 au Sud-Kivu. Il n’y a pas eu de personne guérie, ni de décès parmi les cas confirmés pour la même journée.

Au total, il y a eu 316 décès (315 cas confirmés et 1 cas probable) et 10.893 personnes guéries.

Les 22 provinces actuellement touchées sont : Kinshasa : 8.665 cas ; Nord-Kivu : 1.162 cas ; Kongo Central : 538 cas ; Haut-Katanga : 362 cas ; Sud-Kivu : 325 cas ; Ituri : 181 cas ; Lualaba : 124 cas ; Haut Uélé : 91 cas ; Tshopo : 68 cas ; Nord-Ubangi : 37 cas ; Equateur : 21 cas ; Sud-Ubangi : 7 cas ; Kwilu : 6 cas; Tanganyika 6 cas; Maniema: 4 cas; Kasaï-Oriental: 4 cas; Haut-Lomami : 1 cas; Bas-Uele: 1 cas; Kasaï : 1 cas ; Kasaï Central : 1 cas ; Kwango : 1 cas ; Tshuapa : 1 cas.