Me Constant Mutambe président de la NOGEC appelle, de nouveau à une marche pacifique le samedi 16 octobre à Kinshasa pour exiger la dépolitisation de la centrale électorale.

Le Front Commun pour le Congo (FCC), a annoncé une marche pacifique pour dépolitiser la Commission électorale Nationale Indépendante CENI. C’est à travers une lettre d’information adressée mardi 12 octobre au gouverneur de la ville province de Kinshasa, Gentiny Ngobila.

Me Constant Mutamba, et le Front Commun pour le Congo (FCC), poursuit la pression sur le pouvoir en place pour exiger une fois de plus la dépolitisation de la CENI et le consensus autour des réformes électorales. Ce jeune opposant invite l’autorité provinciale à prendre des dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des manifestants.

Très déterminé, Me Mutamba se dit disposé à échanger avec le chef de l’exécutif provincial sur les itinéraires à emprunter. Les militants de ce regroupement politique avaient déjà manifesté le 29 septembre dernier pour les mêmes revendications.

Malheureusement, Ils avaient été violemment dispersés, dès les premières heures, par les forces de l’ordre dans la commune de Masina.

Le révolutionnaire Constant Mutamba était brutalise, puis interpelé par la police avec certains de ses militants. Ils ont été relâchés après plusieurs heures grâce à l’intervention de la Monusco.