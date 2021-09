Dans la perspective d’une rentrée scolaire fixée le lundi 4 octobre prochain, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, a engagé le gouvernement en faveur d’une reprise des cours « apaisée » à travers le pays y compris dans des zones sinistrées où il faudra éviter les dysfonctionnements.

Le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé, vendredi dernier, par visioconférence, la 21ème session de la réunion du Conseil des ministres, au cours de laquelle il a épinglé dans sa communication le chapitre relatif à la rentrée scolaire 2021-2022. Aussi, les ministres sectoriels concernés ont été encouragés à tout mettre en œuvre pour l’atteinte de cet objectif.

En outre, le premier ministre a rappelé aux membres du gouvernement les grandes lignes du message du Président de la République Félix Tshisekedi qui s’est principalement articulé autour de quatre (4) points, à savoir : la situation sanitaire internationale marquée par la pandémie de la COVID-19 ainsi que ses effets sur le plan humanitaire et l’économie mondiale, la situation politique en Afrique et en République Démocratique du Congo en particulier, les perspectives économiques dans le monde, en Afrique et en RDC, ainsi que la situation sécuritaire en Afrique et en République Démocratique du Congo.

Le premier ministre a souligné que, le Président de la République a salué les efforts entrepris par les États africains pour lutter contre la pandémie à COVID-19 qui, en plus d’avoir emporté des nombreuses vies humaines, a perturbé le fonctionnement de l’économie mondiale.