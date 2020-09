Le Dr Ludovic Nico Mumbunze a, lors de sa soutenance de thèse en philosophie à l’Université Catholique du Congo (UCC), appelé les africains à penser par eux-mêmes et définir leurs propres modèles de développement et de gouvernance.

En accouchant sa pensée philosophique à partir de la réflexion d’Emmanuel Kant afin, de résoudre la dépendance africaine dans la quasi-totalité de domaines de la vie, ce jeune brillant docteur, appelle les africains à l’esprit d’inventivité et de créativité sans attendre être dirigés par l’occident ou que d’autres fassent le travail à leur place.

Le Dr Ludovic Nico Mumbunze, a au cours de cette soutenance publique, relevé la faiblesse de l’Afrique. Cette faiblesse selon lui, « est perceptible à travers la fragilité de ses États, doublée d’une instabilité politique chronique ; la forte dépendance et les déficits capacitaires de pays du continent noir, sans oublier la précarité économique qui est à l’origine de la grogne sociale et de l’insécurité humaine et qui justifie l’immigration clandestine des africains « .

Il sied de noter que, le professeur Nico Mumbunze, a fait une observation minutieuse et non partisane, de la réalité du monde qui donne inévitablement lieu à un constat d’évidence. Notamment la « faiblesse des États africains sur la quasi-totalité de domaines de la vie ». C’est ainsi qu’il appelle à l’éveil de la conscience africaine et à l’autonomisation du continent noir.