Le concert de réconciliation de Wenge Musica 4×4 a bénéficié des fonds d’appui du Gouvernement à hauteur de 582 milles USD, l’IGF veut voir clair.

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a débloqué un montant 1.165.677.759 FC (582 838 milles USD) au titre de contribution à la production musicale de réconciliation du groupe WENGE Musica 4×4, à l’occasion des festivités du 62ème anniversaire de l’Indépendance de la République Démocratique du Congo.

Après le concert de WENGE au Stade des Martyrs, l’Inspection Générale des Finances (IGF) vient d’initier une mission ayant comme objet le contrôle de l’utilisation du montant débloqué par le Trésor Public (582 838 milles USD).

C’est ce que renseigne l’ordre de mission de l’IGF, N°251, signé par Jules Alingete, l’Inspecteur Général des Finances, Chef de service.

Deux inspecteurs de l’IGF sont chargés de contrôler l’utilisation de cette somme décaissée, au niveau du Ministère de la Culture et des Arts, ainsi que dans toutes la chaîne de la dépense.

« L’Inspecteur Général des Finances NZITA MUAKASA, Chef de mission et l’Inspecteur des Finances TSHALWE KIMPENDE sont chargés d’une mission officielle auprès du Ministère de la Culture et des Arts, du Ministère des Finances, de la Direction du Trésor et de l’Ordonnancement, de la Banque Centrale du Congo (B.C.C) ainsi qu’auprès du Comptable Public Principal Code 0568/Culture et Arts, dans la Ville Kinshasa », renseigne l’ordre de mission de l’IGF.

La durée de cette mission de contrôle est de 30 jours et les frais de mission sont à la charge du Trésor public.

Notons qu’à l’initiative du producteur Amadou Diaby, le groupe Wenge Musica 4×4, a réussi sa réunification autour du projet « ,Ya biso Wengeeee ». Composé de plus de 15 artistes dont Werrason, JB Mpiana, Didier Masela, Blaise Bula, Alain Mpela, Alain Makaba, Adolphe Dominguez, Patient Kusangila, Tutu Kaludji… Ils ont livré un concert prodigieux au Stade des Martyrs, le 30 juin 2022.

Leur deuxième concert a eu lieu, samedi 09 juillet, au Pullman Hôtel de Kinshasa. Dans le projet, il est également prévu une série de concerts dans d’autres pays africains avec lesquels les contacts sont déjà établis. Un album ainsi qu’un maxi single seront également enregistrés dans les prochains mois au Cap-Vert.

Aussi, un film documentaire sur le parcours de cette constellation d’artistes talentueux est au programme. Leurs réalisations, leur rencontre, leur succès seront racontés pour servir les générations futures de support de mémoire.