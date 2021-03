Cinq (5) candidates sont retenues pour la finale du concours « Miss élégance Kinshasa » prévue ce dimanche à l’Espace « Le panier », dans la commune de Limete.

Il s’agit, a-t-il cité, des Mlles Mary Sinanjima, Theresia Kalanga, Jemima Mbuly, Gemima Ayah, et Naomie Mpiana, soulignant que cette manifestation vise à couronner trois candidates dont une Miss et deux dauphines qui vont représenter et véhiculer l’image positive des jeunes kinoises dans le secteur du mannequinat.

Le concours « Miss élégance Kinshasa » est organisé par l’Agence Dynamic Event, spécialisée dans les évènements culturels. Il a pour but d’aider et promouvoir le talent féminin kinois dans le domaine de la culture.