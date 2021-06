Le speaker de la chambre basse Christophe Mboso a reçu le 31 mai dans son cabinet de travail le président de la chambre haute du parlement, Modeste Bahati Lukwebo, pour évoquer plusieurs questions d’actualités, notamment la fin de la session de mars en cours 2021.

Au cours de cet entretien, Modeste Bahati indique que la concertation est permanente entre les deux chambres. « Il arrive que nous puissions nous concerter. C’est vrai qu’aujourd’hui, on le fait devant les caméras, mais nous sommes en concertation permanente. Et le président de l’Assemblée nationale a bien voulu me recevoir aujourd’hui. Nous avons voulu que cette tradition puisse prendre corps et il en sera pour le reste de notre mandature », a-t-il déclaré à la presse.

S’agissant de la session en cours, le très honorable Modeste Bahati Lukwebo préside du Sénat, a indiqué que, cette question dépendra de l’environnement sociopolitique du pays.

« Dans 15 jours, nous devrions aller en vacances parlementaires, sauf si l’état de siège nous contraint à pouvoir t le travaille. Et nous avons pensés que certaines questions peuvent trouver des réponses par échanges physiques et concertation au lieu des correspondances. C’est ce que nous avons fait aujourd’hui », a-t-il conclu.

Signalons tout de même que, cette rencontre intervient après l’examen et débat général de la proposition de la loi organique portant fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à la chambre basse du parlement congolais qui est dirigé par le très honorable Christophe Mboso.