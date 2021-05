Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula , a instruit le secrétaire général aux Affaires étrangères et le directeur -chef des services généraux de mettre sur pied, dans le meilleur délai, une structure devant réfléchir sur la réforme du ministère des Affaires étrangères en vue de mieux s’adapter s’adapter à l’évolution de la conjoncture de la politique internationale.

Le chef de la diplomatie congolaise qui l’a dit mardi lors d’une séance de travail avec le banc syndical de son ministère , en présence du vice- ministre des Affaires étrangères, Samy Adubango Awotho, de son directeur de cabinet, Ileka Atoki, du secrétaire général aux Affaires étrangères, Dominique Kilufiya Kamfwa et du directeur chef des services généraux, Kashadile Bukasa Muteba, a insisté sur l’urgence de cette réforme.

Il s’est engagé à cette occasion de rencontrer une fois par mois, la délégation syndicale pour faire une évaluation de la marche du ministère, avant de promettre sa collaboration avec tous les agents et cadres du ministère pour sa bonne marche. «Nous allons travailler ensemble», a indiqué en substance le chef de la diplomatie congolaise. «La premier arme de la diplomatie, c’est la négociation et quand nous avons un ministre de la trempe de Christophe Lutundula qui vient sur le chemin là et qui promet qu’il va continuer à nous rencontrer, qu’il va négocier avec nous, c’est un motif de fierté pour nous, notre arme la plus dangereuse c’est la négociation. C’est quand il y a négociation que tout est crispé», a souligné le président du banc syndical, Mutiku Benoit qui se déclare satisfait de la reforme annoncée par le vice-Premier ministre. «C’est un motif de fierté, ce sont là les problèmes que nous étions en train de ruminé depuis belle lurette. La diplomatie s’adapte au contexte international, les mutations qui sont en vue, le changement. Dans tous les ministères des Affaires étrangères du monde, on s’adapte selon l’évolution de la conjoncture de la politique internationale. Donc, la reforme est une bonne chose, on ne peut que faire ça, sinon nous allons rester en marge de l’évolution de la planète, ce n’est pas bon».

Bien auparavant, les délégués syndicaux avaient exposé à l’intention du vice-Premier ministre Christophe Lutundula les grands problèmes qui rongent le ministère des Affaires étrangères, avant de solliciter son implication pour des solutions idoines.

Il s’agit entre autres du projet de la loi organique sur la diplomatie, de la relance de l’Académie diplomatique, du respect des attributions du ministère des Affaires étrangères par d’autres ministères et services de l’Etat, de la collaboration entre le cabinet du ministère des Affaires étrangères et l’administration, des salaires et primes des agents et cadres du ministère, des contrats à signer avec des tiers sur l’impression des passeports, du monopole de l’octroi des visas électroniques, de la rémunération de nouvelles unités, du transport des cadres et agents, de l’équipement des bureaux en mobiliers et matériels informatiques appropriés, de la gestion des salons diplomatiques à l’aéroport international de Ndjili et au Beach Ngobile.

Tous ces problèmes et besoins consignés dans les deux cahiers de charges, un de la délégation syndicale et l’autre du banc syndical ont été remis au vice-Premier ministre.