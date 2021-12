Décès du Chef du Protocole de la Maison Civile du Chef de l’État Félix Tshisekedi. Le corps de l’épouse ainsi que celui de l’enfant de Alpha Ntumba Katala, ont été retrouvés calcinés et en état de décomposition le mercredi 1er décembre dernier, dans les débris de la maison incendiée.

C’est l’enquête de la police scientifique et le service d’assainissement qui révélé à la presse que, le corps de l’épouse ainsi que celui de l’enfant de Alpha Ntumba Katala, ont été retrouvés calcinés et en état de décomposition, d’après eux, la femme de Alpha Ntumba Chef du Protocole de la Maison Civile du Chef de l’État et l’une de leurs filles étaient effectivement à la maison lors de l’incendie contrairement à ce qui a été rapporté auparavant.

Signalons avec regret que, les deux parents et leurs six enfants ont rendu l’âme lors de cet incendie. « Le jour de l’événement, sur base des témoignages des habitants du quartier, nous avons annoncé que la femme et une fille avaient passé nuit dans une veillée de prière. Après les plaintes de la famille de la femme, nous avons intensifié les enquêtes en mettant à contribution la police scientifique et le service d’assainissement. Là on vient de découvrir les corps de la femme et de l’autre enfant calcinés. Le bilan est porté à 8 morts. C’est toute la famille qui est partie », renseigne le porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa, Charles Mbutamuntu.

Pour le moment, l’origine de l’incendie n’a pas encore été élucidée. Selon Charles Mbutamuntu, les enquêtes se poursuivent.

Pour rappel, cet incendie qui apprit les vies humaines, s’était déclaré le samedi 27 novembre dernier sur l’avenue Nzadi, quartier Mateba dans la commune de Ngaba.