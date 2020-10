Le ministre d’Etat de la décentralisation et réformes institutionnelles, va s’expliquer à l’Assemblée nationale au sujet de l’installation des animateurs de la commune controversée de Minembwe. La plénière du jeudi 15 octobre a jugé nécessaire que Me Azarias Ruberwa viennent s’expliquer devant la représentation nationale.

Cette nouvelle a été annoncée à la presse, par le député Claude Lubaya. Il sied de signaler que, la plénière était à huis clos. L’interpellation du ministre Ruberwa est initiée par le Lamuka Muhindo Nzangi qui dénonce l’installation « singulière » des animateurs de la commune rurale de Minembwe.

Il nous convient de préciser ici que, le règlement intérieur de la chambre basse du parlement, indique, lorsque la plénière juge opportune une interpellation, l’interpellé vient répondre dans 48 heures pour venir présenter ses moyens de défense. Si l’auteur de l’interpellation n’est pas convaincu des explications fournies, il peut transformer sa question orale en motion de défiance pour faire tomber le membre du gouvernement concerné.

Pour rappel, Azarias Ruberwa a dit mardi au cours d’une conférence de presse qu’il attend avec plaisir l’invitation de l’Assemblée nationale. « Je ne suis pas encore invité au parlement. Il n’y a pas d’invitation formelle qui me demande d’aller au parlement. Il y a un député qui a déposé une lettre d’interpellation, c’est une correspondance qui est sur la table de la présidente de l’Assemblée nationale, le dossier n’est même pas encore traité. Donc, je ne suis pas à ce stade, invité à l’Assemblée nationale, mais si je suis invité, ça sera mon plus grand privilège de communier avec les élus de notre peuple pour qu’ils connaissent la vérité. Je pense que le mensonge érigé pendant les deux semaines avec les discours haines a besoin d’être détruit. », avait-il dit Me Azarias Ruberwa ministre d’Etat de la décentralisation et réformes institutionnelles.