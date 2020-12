Le Ministre congolais de l’Industrie, Julien Paluku, a au cours d’un entretien avec la presse, souligne que ce qui a manqué à certains sociétaires du Front Commun pour le Congo (FCC), c’est de croire qu’il y a deux présidents de la République.

L’honorable Julien Paluku, recadre ses camarades du Front Commun pour le Congo,« moi je crois que, ce qui a manqué à certains de nos sociétaires du FCC, c’est de chercher à croire qu’il y a deux responsables au niveau de la République et oubliant qu’il y a celui qui a l’imperium du pouvoir qui s’appelle Félix Antoine Tshisekedi et un ancien président de la République qui n’a plus l’imperium du pouvoir » a-t-il déclaré.

L’ancien gouverneur de la province du Nord Kivu demande à ce qu’on laisse Joseph Kabila faire sa retraite politique librement, après dix ans de règne.

« Nous devons laisser le président Kabila, après dix ans de pouvoir, de faire sa retraite politique calmement et n’est pas le mêler dans les affaires qui concerne la Gestion du pays. Laissez le président de la République Félix Tshisekedi faire son travail, et nous instruire de ce que nous devons faire » a-t-il dit.