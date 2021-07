Secrétaire Général de l’Union pour la Nation Congolaise (UNC), Billy Kambale, affirme qu’aujourd’hui avec la déclaration du Président de la République Félix Tshisekedi, sur Vital Kamerhe, « personne » ne peut encore douter de l’innocence de leur leader. D’après lui, celui qui va encore douter « est un sorcier ».

Billy Kambele l’a dit au cours de la cérémonie de remise et reprise entre les membres de la jeunesse de son parti à Kinshasa, jeudi 1er juillet 2021. Le secrétaire général de la formation politique UNC de Vital Kamerhe, a remercié le président Tshisekedi pour avoir reconnu les qualités de leur président national l’honorable Vital Kamerhe

Selon Kambele, cette sortie médiatique du Président Tshisekedi est un miracle divin. « Nous avons vu le chef de l’État dire à Goma que Vital Kamerhe est un homme correct, n’est-ce pas ? Il a dit que c’est un homme sérieux. Il a dit que Vital Kamerhe dirigera, coûte que coûte, ce pays. Ce n’est pas moi qui l’ai dit, c’est papa Félix Tshisekedi qui l’a dit. Quand nous avons commencé ce travail de défendre Vital Kamerhe; beaucoup nous ont traité des bêtes, d’autres ont dit comment vous pouvez défendre un voleur. Ce qui s’est fait aujourd’hui est un miracle de Dieu. Le premier citoyen de ce pays a eu le courage de passer à la télévision pour dire que Vital Kamerhe est un homme correct », a déclaré Billy Kambale.

Dans la foulée, Billy Kambale affirme que les membres de l’UNC ne se calmeront que le jour où ils verront leur leader libéré.

Pour rappel, le chef de l’État Félix Tshisekedi a au cours une interview accordée à nos confrères de la RTNC et de Top Congo FM ce jeudi 1 juin à depuis Goma, déclaré qu’il continue à croire que, Vital Kamerhe est un homme sérieux et correct, et qu’il jouera à nouveau un rôle au pays.