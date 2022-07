Le 2ème vice-président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Didi Manara et le rapporteur Patricia Nseya, ont eu des échanges avec les délégations des partis politiques Alliance des Écologistes Congolais (AECO) de Didace Pembe ainsi que celle de l’Alliance des Congolais Progressistes (ACP) de Gentiny Ngobila.

Les entretiens ont tourné autour du consensus au niveau de la classe politique pour des élections apaisées et que les partis politiques observent certains comportements lors du déroulement des opérations.

« Nous sommes une formation politique et en tant que parti républicain, nous avons reçu une invitation de la CENI et y avons répondu favorablement. Il est évident que les partis politiques puissent être aux côtés de la centrale électorale dans cette démarche, afin que le processus électoral débouche sur des élections que tout le monde souhaite inclusives, crédibles et apaisées », a déclaré le secrétaire général d’AECO les Verts, Me Papy Daniel Mupani.

Charles Mbutamuntu, secrétaire général et Gratien Tsakala rapporteur du directoire national de l’ACP ont affirmé le désir de leur tout nouveau parti à accompagner la CENI pour des élections dans le délai.

« Notre message est clair : l’ACP dit non au glissement en invitant la CENI à prendre toutes ses dispositions pour organiser des élections dans les délais impartis. Nous voulons aller aux élections en 2023 et l’ACP est disposé à l’accompagner dans le cadre de la sensibilisation. Nous sommes tenus de sensibiliser nos militants à adhérer à toutes les opérations », ont-ils dit.

Plusieurs autres formations politiques échangent avec la centrale électorale dans le cadre du processus électoral en cours. Ce, conformément à la démarche de la CENI à faire adhérer toutes les parties prenantes pour des élections inclusives en 2023.

Source : actualité.cd