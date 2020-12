Le Front Commun pour le Congo (FCC), accuse l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS) d’avoir proposé « 5000 USD et une jeep TXL » à chaque député FCC pour renverser le bureau de l’honorable Jeanine Mabunda

Le président de la formation politique NOGEC, accuse l’UDPS de Félix Tshisekedi de tenter de corrompre les députés du FCC pour faire tomber le bureau de l’honorable Jeanine Mabunda.

« Les députés du FCC dénoncent la corruption à ciel ouvert de l’UDPS ce soir, qui leur propose 5.000 USD chacun et la promesse écrite d’une Jeep TXL. Les caisses de l’Etat saignent! », a alerté Contant Mutamba sur son compte Twitter.

Il sied de signaler qu’au cours d’une réunion mercredi 9 décembre dernier à Kinshasa, plus de 296 députés signataires et non signataires des pétitions ont réitéré leur soutien à la nouvelle coalition « Union Sacrée ».