Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a présenté le projet de loi de finances exercice 2022, lundi 15 novembre 2021, à l’Assemblée nationale.

Ce projet de budget 2022 est évalué à 20.730,1 milliards de francs congolais, soit plus de 10 milliards de dollars américains, représentant un taux d’accroissement de 41,8% par rapport à celui de 2021 chiffré 14.620,5 milliards de francs congolais.

Devant les élus nationaux, le premier ministre Sama Lukonde a aussi dévoilé les crédits provisionnels de 915 milliards de FC représentant 4,8% des dépenses du budget général et devant financer le début des opérations électorales : 500 milliards de francs congolais (249 millions USD) ; la réserve budgétaire : 90 milliards de FC (45 millions USD) ; la couverture d’éventuels sinistres et calamités : 75 milliards de FC (37,5 millions USD) ainsi que le début des opérations de recensement et d’identification de la population : 250 milliards de FC (125 millions USD).

A en croire Sama Lukonde, les rémunérations des agents et fonctionnaires de l’État sont chiffré à 5.789,1 milliards de FC, le fonctionnement des institutions à 873,1 milliards de FC et le fonctionnement des ministères, y compris le financement des réformes à 913,8 milliards de FC.

Les dépenses des budgets annexes et des comptes spéciaux sont présentées en équilibre avec les recettes correspondantes, a précisé le premier ministre, Sama Lukonde chef du gouvernement.