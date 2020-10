Des nouvelles nominations ont été effectuées à la présidence de la République. Dr Bruno Miteyo Nyenge a été nommé dimanche 18 Octobre Chef de la Maison Civile du Chef de l’Etat.

Selon cette ordonnance présidentielle, le Dr Bruno Miteyo Nyenge, sera secondé par Mr Philippe Tshibangu, Christophe Nyakeru et Walter Mukendi Kalonji. Le premier est chargé des questions administratives et juridiques, le deuxième est chargé de l’intendance, de la logistique civile, des sites et domaines privés du chef de l’état et dernier chargé des questions financières.

Selon une source proche la présidence de la République, le nouveau chef de la maison civile du chef était un proche de son prédécesseur à ce poste, Monseigneur Gérard Mulumba.

Biographie du Dr Bruno Miteyo Nyenge

Né en 1954, il était jusque-là, Président de l’Ordre des Médecins Vétérinaires de la RDC, Coordonnateur national du Service National de Promotion de l’Élevage Familial et des Intrants Connexes (SENAPEFIC) au Ministère de Pêche et Élevage, Membre des Conseils d’Administration de l’Université Loyola du Congo (ULC) des Pères Jésuites et de la 1ère Association Panafricaine des Ordres Nationaux des Médecins Vétérinaires, il est aussi Consultant en questions stratégiques et de développement socioéconomique.

Détenteur d’un Master en Gestion et Droit de l’Entreprise, Option Finances et Banques, de l’Université de Liège (ULG, 2017) et de l’Institut Supérieur de Commerce de Kinshasa (ISC, 2017, il est également Chargé des cours à la Faculté de Médecine Vétérinaire de l’Université Pédagogique Nationale et à l’Institut Supérieur Pédagogique de Ngandajika.