RDC : « bilan de Félix Tshisekedi, un échec total » (Lubaya Claudel André)

« Le voyage du PR au Kasaï a été révélateur de la faiblesse de sa gouvernance et de l’échec de celle-ci, 3 ans après. La population le lui a signifié et ses ministres l’ont avoué ».

L’élu de Kananga a aussi insisté sur la responsabilité du chef de l’État pour changer les choses. « Par sa complaisance, il en porte seul toute la responsabilité et lui seul peut relever la barre’ », a-t-il dit dans un tweet.

