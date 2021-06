Bestine Kazadi présidente de l’Association sportive Vclub, a annoncé ce mercredi 30 juin 2021, le départ du coach Florent Ibenge Ikwange à la tête du staff technique de cette formation sportive.

Madame Bestine a fait savoir sur son compte twitter sans plus de détails. Florent Ibenge est arrivé sur le banc de l’As Vclub en 2012 et aura passé 9 ans au sein de cette formation.

Chers supporters, je vous annonce le départ de notre Coach Jean-Florent #Ibenge. Au nom de #l'AS https://t.co/orikH8Jy8N, nous le remercions pour les services rendus et nous lui souhaitons plein succès. @TopCongo @RFIAfrique @radiookapi — Bestine Kazadi (@BestineKazadi) June 30, 2021

Avec l’équipe kinoise, Ibenge a notamment disputé deux finales de coupes interclubs de la CAF, toutes perdues. En 2014 (Ligue des Champions) et en 2018 (Coupe de la Confédération).