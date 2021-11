Ferdinand Kambere, secrétaire permanent du PPRD, a déclaré ce lundi 1er novembre, qu’au lieu de s’occuper de son pays, Félix Tshisekedi préfère voyager… pour rien.

Le secrétaire permanent adjoint de la formation politique de Joseph Kabila, estime que le chef de l’État Félix Tshisekedi, aurait mieux fait de régler la problématique du RAM, de la grève des enseignants de l’EPST, de l’état de siège qui ne produit rien sur le terrain.

Et d’ajoute, plusieurs députés nationaux de l’Union sacrée de la Nation ont décidé de boycotter la plénière de ce lundi sur la prorogation de cet état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri.

Kambere regrette également qu’il n’existe plus de séparation de pouvoir entre le Parlement et le gouvernement. « Mboso et Bahati ne font que la volonté du président de la République », dit-il. De même que la justice qui devient la caisse de résonance du pouvoir de l’UDPS.

« On est tombé trop bas », insiste Ferdinand Kambere qui rappelle la grogne dans tous les secteurs de la vie sous Félix Tshisekedi. Il se félicite que s’il y eu alternance dans ce pays, c’est parce que Joseph Kabila a respecté la Constitution.