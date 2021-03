Faute de consensus, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, ont été les grands perdants à l’élection du deuxième vice-président du bureau définitif de la chambre haute du parlement congolais, où chacun avait aligné son candidat.

En effet, ces deux dissidents de Lamuka de Martin Fayulu et d’Adolphe Mozitu, « étant assoiffés de prendre les commandes de la deuxième vice-présidence du sénat, mais ils sont allés en ordre dispersé, ce qui a accouché la honte, car l’élection a été remportée par un candidat indépendant l’honorable Sanguma.

Ce manque de consensus entre le Mouvement de Libération du Congo (MLC), de Jean-Pierre Bemba et Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, alors que tous sont dans l’union sacrée de Félix Tshisekedi, laisse en état de stupéfaction plusieurs observateurs avertis qui ne savent pas interpréter cette attitude des assoiffés de pouvoir.

Nonobstant, la sanction, par la voie des urnes, de José Endundo et Valentin Gerengo alignés à la course de la deuxième vice-présidence de la chambre haute du parlement, par les sénateurs, peut notamment être vue comme une indignation de la part des élus des élus par rapport à l’attitude de ces deux leaders assoiffés de pouvoir et qui courent derrière les postes pour se faire une santé financière.