Les élus nationaux ont déclaré recevable le budget 2022 de la République démocratique du Congo pour l’exercice 2022. Ledit budget est évalué à 10 milliards USD, soit 20 682,6 milliards de Francs congolais (CDF).

Concernant les crédits alloués au troisième poste de dépense, la Défense nationale, le chef du gouvernement Jean-Sama Lukonde rapporte des accroissements de l’ordre de 22,62% et 32,47% dans le budget 2022.

Par rapport à l’exercice 2021, les secteurs de la Défense Nationale et de la Sécurité connaissent respectivement des accroissements des crédits de l’ordre de 22,62% et 32,47%. La Défense tout particulièrement, constitue le troisième poste de dépenses après respectivement l’éducation et la santé. a dit le premier ministre Sama Lukonde répondant, ce jeudi 18 novembre 2021, aux préoccupations des députés nationaux soulevées lors du débat général sur le projet de loi des finances de l’exercice 2022.

Et d’ajoute, « d’autres dépenses liées au secteur de la sécurité, considérées comme dépenses de souveraineté, sont exécutées sur d’autres lignes de crédit logées au ministère du Budget, notamment dans le cadre des charges communes, des dépenses courantes et des crédits centralisés ».

Le premier ministre a indiqué ce sujet, que, son gouvernement s’appuiera sur la sagesse des élus du peuple, afin d’assurer l’atteinte de tous ses objectifs, dans le cadre de la sécurisation de notre pays », a-il-dit.

Pour rappel, le budget 2022, a été envoyé à la commission économique, financière et contrôle budgétaire de la chambre basse du parlement congolaise, pour toilettage, de corriger les déséquilibres soulevés. Cette dernière a 15 jours à dater de ce vendredi 19 novembre pour rendre son rapport au bureau du très honorable Christophe Mboso.