Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du Parti du peuple pour la Reconstruction et la démocratie (PPRD), a été transféré ce mardi 21 décembre 2021 à la prison centrale de Makala.

Le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere a été arrêté lundi 20 décembre et placé au cachot de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe. Il est accusé de coups et blessures portés contre Ardent Kabambi, cadre de la jeunesse de cette formation politique cher à Joseph Kabila, dans la soirée du vendredi 17 décembre dernier.

Me Bokolombe Sitcha, avait confirmé la plainte de son client dans la soirée du lundi au niveau du parquet près la cour d’appel de Kinshasa Gombe espère que ladite Cour dira le droit pour une condamnation du secrétaire permanent adjoint du PPRD.

« Ardent Kabambi est victime de coups et blessures, il avait saisi le parquet général et il était question qu’il vienne pour confirmer sa plainte et le parquet a invité Monsieur Ferdinand, on est là, on attend. On ne nous a pas encore confrontés, on est en train d’entendre M. Ferdinand Kambere. Monsieur Ferdinand Kambere est en train d’être auditionné par le magistrat. L’audition est en cours », a expliqué Me Bokolombe Sitcha, avocat d’Ardent Kabambi.