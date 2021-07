La condamnation à deux ans de prison ferme, de Jacky Ndala coordonnateur national de la jeunesse d’Ensemble pour la République de Moise Katumbi mardi 20 juillet par le tribunal de paix de Kinkole, a réjoui Noël Tshiani, initiateur du projet de loi sur la congolité.

« Je salue le professionnalisme et la rapidité des services de l’État (ANR, police Nationale et Justice) qui ont réussi, sans effusion de sang, à neutraliser un homme dangereux, un terroriste violent, qui menaçait la vie des paisibles citoyens et la stabilité des institutions. Bravo! », a-t-il tweeté.

Je salue le professionnalisme et la rapidité des services de l’Etat (Anr, Police Nationale et Justice) qui ont réussi sans effusion de sang à neutraliser un homme dangereux, un terroriste violent, qui menaçait la vie des paisibles citoyens et la stabilité des institutions. Bravo! — Noel K. Tshiani Muadiamvita (@NoelKTshiani) July 21, 2021

L’Association Congolaise pour l’Accès à la Justice (ACAJ) avait, pour sa part, dénoncé la violation de l’article 17 de la constitution concernant sa détention à l’Agence Nationale de Renseignement (ANR) avant d’exiger son transfert au parquet.

Condamné pour ses propos contre la proposition de loi sur la Congolité qui stipule que les candidats à la prochaine présidentielle doivent être congolais de père et de mère, Jacky Ndala rassure que « même après ce procès, je serai contre cette loi ».

Pour rappel, il est reproché au coordonnateur de la jeunesse du parti de Moïse katumbi « l’incitation à la désobéissance aux lois du pays ». Le motif de sa poursuite lui a été annoncé par le Procureur Général de Matete, avant de le transférer au tribunal de paix de Kinkole.

Pour rappel, Jacky Ndala a été dimanche 18 juillet à son domicile, et a été transféré de l’ANR au parquet de Matete, jusqu’à écopé de 2 ans de prison ferme avec 500.000 FC d’amende au tribunal de paix de Kinkole .