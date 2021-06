Le prélèvement du RAM (Registre des appareils mobiles) continue de porter ses fruits. La connexion Wifi gratuite du RAM est désormais opérationnel à l’Institut National des Bâtiments et Travaux Publics (INBTP). Les techniciens de l’Autorité de Régulation de la Poste et Télécommunications du Congo (ARPTC) l’ont lancé le lundi 21 juin 2021.

« Aujourd’hui, c’est une réalité et une joie pour les étudiants de l’INBTP qui bénéficient maintenant de l’internet gratuit comme convenu. Les travaux étaient prévus pour deux mois, mais nous l’avons fait en un mois et cela avec le concours du ministère des PTNTIC et de l’ARPTC. Je pense que le projet ne s’arrête pas là. On va continuer à travers la République comme convenu et cela dans l’ordre de numériser toute la République comme cela était déjà prévu », a déclaré devant les étudiants, Kevin Luteya, Ambassadeurs du RAM.

« C’est l’Internet à haut débit. C’est un apport assez majeur sur le plan éducatif et scientifique. Aujourd’hui, il faudrait dire aux mauvaises langues qui ont dit que le RAM était une escroquerie, que le RAM prouve à suffisance que nous sommes là pour le peuple et il n’était pas question de prendre quoi que ce soit à la population pour des fins inavouées. Le RAM aujourd’hui va dans l’avantage de numériser la République, d’alléger le quotidien des Congolais. Il faut dire que l’avenir de la jeunesse est dans les nouvelles technologies », a-t-il ajouté.

Satisfait de la qualité de connexion, Mangoyi Mufita Gaël, étudiante en troisième graduat Bâtiment et travaux publics à l’INBTP s’exprime.

« Je viens d’expérimenter la connexion Wifi du RAM, ce qui est sûr, cela est d’une grande importance vu que nous sommes des étudiants et dans le cadre de la recherche scientifique, l’internet est un outil indispensable », a-t-il soutenu.

À noter qu’avant l’Institut National du Bâtiment et des Travaux Publics, la connexion internet gratuite RAM avait été lancée à l’Université de Kinshasa, l’Université Pédagogique Nationale et à la place Kintambo Magasin.