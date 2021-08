Après l’arrivée des militaires kenyans, à l’Est de la République Démocratique du Congo, la Brigade d’intervention de la MONUSCO sera de nouveau renforcée par deux autres Forces de réaction rapide, dans l’Est du pays. Les Sud-africains et les népalais seront bientôt déployés, renseigne la mission onusienne.

Notons que, dans ce même cadre, que l’unité Kenyane de réaction rapide est arrivée à Beni le 9 août dernier, en provenance de Nairobi via Goma. La MONUSCO avait déjà déployé deux autres QRF, une Tanzanienne et Kenyane. C’est pour renforcer la mise en œuvre du mandat de protection des civils.

Rappelons que, la Force de la MONUSCO s’est engagée à coopérer avec les forces de sécurité locales et les autorités civiles pour assurer une protection des civils durable, la liberté de mouvement et la paix.

Les casques bleus et les FARDC qui sont à Beni et en Ituri, mènent des missions d’escorte de véhicules civils, de convois de personnes et de marchandises, comme mesure immédiate pour éviter les attaques contre des civils innocents sur les routes.